Olay, 8 Mart günü saat 13.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nun bahçesinde meydana geldi. Hacılar ilçesindeki okulda devlet memuru olan 3 çocuk babası Yahya Türkmen, olay günü görülen davayla boşandı. Türkmen, duruşmanın ardından eşiyle ayrılmasından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'in çalıştığı pansiyona geldi. Türkmen, çöp atmak için pansiyonun bahçesine çıkan Emine Gezer'i bıçakladı.

KAYSERİ'de boşandığı gün, ayrılıklarından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'i bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Yahya Türkmen (31), eşinin çocuklarını göstermediğini iddia edip bunu kayınvalidesiyle görüşmeye gittiğini öne sürerek, "Bana 'şerefsiz' deyince sinirlendim. Olayın şokuyla ne yaptığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Kendimi kaybettim. Öldürme kastım yoktu" dedi.

Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Boşandığı gün kayınvalidesini bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı hatırlamıyorum - Son Dakika

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