Boşandığı gün kayınvalidesini bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı hatırlamıyorum - Son Dakika
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Boşandığı gün kayınvalidesini bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı hatırlamıyorum

24.08.2022 17:51
Boşandığı gün kayınvalidesini bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı hatırlamıyorum

KAYSERİ'de boşandığı gün, ayrılıklarından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'i bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Yahya Türkmen (31), eşinin çocuklarını göstermediğini iddia edip bunu kayınvalidesiyle görüşmeye gittiğini öne sürerek, "Bana 'şerefsiz' deyince sinirlendim.

KAYSERİ'de boşandığı gün, ayrılıklarından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'i bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Yahya Türkmen (31), eşinin çocuklarını göstermediğini iddia edip bunu kayınvalidesiyle görüşmeye gittiğini öne sürerek, "Bana 'şerefsiz' deyince sinirlendim. Olayın şokuyla ne yaptığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Kendimi kaybettim. Öldürme kastım yoktu" dedi.

Olay, 8 Mart günü saat 13.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nun bahçesinde meydana geldi. Hacılar ilçesindeki okulda devlet memuru olan 3 çocuk babası Yahya Türkmen, olay günü görülen davayla boşandı. Türkmen, duruşmanın ardından eşiyle ayrılmasından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'in çalıştığı pansiyona geldi. Türkmen, çöp atmak için pansiyonun bahçesine çıkan Emine Gezer'i bıçakladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Gezer, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yahya Türkmen ise Selimiye Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. Tutuklanan Türkmen hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.DAVANIN 2'NCİ DURUŞMASI GÖRÜLDÜKayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında tutuklu sanık Yahya Türkmen ile şikayetçi eski kayınvalidesi Emine Gezer hazır bulundu. Olaydan 1,5 yıl önce eski eşi F.G.'nin kardeşi Y.G.'nin kendisini ayağından vurduğunu anlatan sanık Yahya Türkmen, "Bu olaydan dolayı eşim şikayetimi geri çekmemi istedi. Şikayetten vazgeçmeyince eşim beni terk etti. Bir süre ayrı kaldı. Ben yurtta büyüdüm. Boşandık. Maddi ve manevi tazminat verildi. Çocuklarımı görmek istedim. Özellikle kızımın bende kalmasını istedim. Eski eşimi aradım bakmadı. Çocuklarımı da göstermedi. Eve gittikten sonra F.G.'nin annesiyle görüşmek istedim. Çalıştığı okula gittim. Bana 'şerefsiz' deyince sinirlendim. Üzerimden bıçağı çıkardım. Olayın şokuyla ne yaptığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Kendimi kaybettim. Öldürme kastım yoktu. Eğer öldürme kastım olsa, çocuklarımın gözü önünde beni ayağımdan vuran eşimin kardeşi Y.G.'yi öldürürdüm" ifadelerini kullandı.'MÜDÜRE HANIMA DA BIÇAK SALLADI'Eski damadını ilk başta tanıyamadığını anlatan Emine Gezer ise "Öğle yemeğini yedikten sonra çöpleri atmak için dışarı çıkınca onu gördüm. Eli yüzü sarılıydı. Tanıyamadım. Bıçağı çıkarınca tanıdım. Çöp poşetlerini kendime kalkan yapmaya çalıştım. Poşetler yere düştü. 2 bıçak darbesi aldım. Yere düşünce kafamı tekmeledi. Müdire hanım yanımıza geldi. Ona da bıçak salladı" dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla Yahya Türkmen'in tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


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Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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