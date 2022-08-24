Bir tanığın dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti verdiği ara karar ile sanık Ahmet Çakır'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yıl 24 Aralık 'ta Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi, Vatan 1 Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Fatma Çakır, yaklaşık 1 yıl önce evlendiği boşanma aşamasındaki Ahmet Çakır ile sokakta karşılaştı. Çıkan tartışmada Ahmet Çakır, Fatma Çakır'ı 18 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Fatma Çakır hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Ahmet Çakır çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 10 gün hastanede tedavi olan Fatma Çakır ise, taburcu edildi.

Kaynak: DHA

Fatma Çakır, Ahmet Çakır, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Boşanma aşamasındaki eşini 18 yerinden bıçaklayan sanığın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika

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