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Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla eşine ateş eden İ.Ç, ardından intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen İ.Ç. (60) ile eşi Z.Ç. (40) arasında Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.

Kayseri 'de eşi tarafından tabancayla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi intihara teşebbüs etti - Son Dakika

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