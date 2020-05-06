Kayseri'de bu yıl 714 bin 790 dekar tarım arazisi sulanacak - Son Dakika

Kayseri'de dün başlayan sulama sezonunda 2020 yılında 714 bin 790 dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kayseri il ve ilçelerinde 2020 yılında toplam 714 bin 790 dekar arazide yapılan sulu tarım ile 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 528 milyon 944 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Son yıllarda Kayseri'de önemli sulama projelerinin hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kayseri'nin en önemli sulama projelerinden birisi Ağcaşar Sulamasıdır. İş kapsamında 127 bin 200 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmış olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 73 milyon 394 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Diğer önemli projelerden birisi de Bahçelik Sulamasıdır. İş kapsamında 36 bin 120 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmış olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 25 milyon 826 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir."