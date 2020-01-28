Kayseri'de bugünden itibaren yağmur, hafta sonunda kar bekleniyor - Son Dakika

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Hikmet Coşkun, Kayseri'de Salı günü itibariyle yağmurun, hafta sonuna doğruda karın etkili olacağını söyledi.



Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Hikmet Coşkun, yaptığı açıklamada hava durumuna dair değerlendirmelerde bulundu. Coşkun, "Bugünden başlayacak olursak artık yeni bir yağışlı sistemin etkisini altına giriyoruz. Bu hafta boyunca yağışlı bir hafta geçireceğiz. Bu yağışlarımız Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yağmur şeklinde olacak. bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı olarak beklediğimiz yağmur yağışını ilimizin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur olarak geçmesini bekliyoruz. Çarşamba günü çok bulutlu, ilimizin doğu kesimlerinde sabah saatlerinde hafif kar yağışı beklentimiz var. Özellikle bu yağışlar Pınarbaşı, Sarız, Tomarza ve Akkışla çevrelerinde görülecek. Perşembe günü ise yine çok bulutlu ve yağışlı ancak akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmura dönmesini bekliyoruz. O gün aynı zamanda rüzgarın Güneybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli esmesini bekliyoruz. Cuma gününki beklentimiz ise parçalı ve çok bulutludur. Aralıklı olarak da kar yağışı olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Coşkun, "Kar yağışının genel olarak nasıl olacağını anlatmak gerekirse; Perşembe günü yağmur şeklinde olacak yağışın akşam saatlerinde karla karışık yağmura dönüşmesini, Perşembeyi Cumaya bağlayan gece saatlerinden itibaren de kar yağışı olarak bekliyoruz. Cuma günü öğleden sonra kar yağışının ara vermesini, ancak Cumartesi sabahı tekrar başlamasını ve bugünün kar yağışlı olarak geçmesini bekliyoruz. Pazar günü içinse herhangi bir yağış beklentimiz yok ama sıcaklıklarda belirgin bir düşüş gerçekleşecek. Hafta boyu yine mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde geçmesini bekliyoruz. 7 ile 9 arasında günlük en yüksek sıcaklıkların geçeceğini tahmin ediyoruz. En düşük sıcaklıklara baktığımızda ise; -3 derece civarında göreceğiz. Cumartesi ve Pazar gününden itibaren sıcaklıklarımız mevsim normallerinin civarına düşecek. Gündüzleri artı 1, artı 2 derece, gece ise eksi 5, eksi 6 civarında olacak. Geçtiğimiz hafta sonunda Cumartesi ve Pazar günleri genel olarak mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla karşılaştık. Bu sıcaklıklar yaklaşık 1 ile 4 derece normallerin üzerindeydi. Bu da il genelinde yaklaşık 8 ile 10 derece sıcaklığa tekabül etmektedir. Güneşli ve parçalı bulutlu olarak hafta sonunu geçirdik" diye konuştu. - KAYSERİ