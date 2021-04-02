Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bulaşık makinesinden çıkan yangın evde hasara neden oldu - Son Dakika

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