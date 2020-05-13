Kayseri'de bunalıma giren kişi, kendisini astı - Son Dakika

KAYSERİ'de, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Fatih Ö. (44), yalnız yaşadığı evde kendisini su borusuna iple asarak, yaşamına son verdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Mahallesi 783'üncü Sokak'ta bulunan 8 katlı apartmanın en alt katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan Fatih Ö., eve gelen yakınları tarafından ipe asılı halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerin Fatih Ö.'nün evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Fatih Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fatih Ö'nün cansız bedeni, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Fatih Ö.'nün bir süredir bunalımda olduğu öne sürüldü.