Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri başladı - Son Dakika
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Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri başladı

30.08.2022 13:28
Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri başladı

Kayseri'de Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla sanatçı Murat Kekilli konser verdi.

Kayseri'de Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü dolayısıyla sanatçı Murat Kekilli konser verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama göre, Talas Paraşüt İndirme Alanı'nda düzenlenen programda sanatçı Murat Kekilli sahne aldı.

Sevilen eserlerini seslendiren sanatçı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Konseri izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konuşmasında, "Sevgili gençler, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını rahmetle anarken, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı da yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kutlamalar kapsamında bugün sanatçı Ayşen Kaya 20.00'de, sanatçı Baha ise 21.00'de aynı yerde konser verecek.

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Kaynak: AA

Murat Kekilli, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri başladı - Son Dakika

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