Konseri izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç , konuşmasında, "Sevgili gençler, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını rahmetle anarken, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı da yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Murat Kekilli, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri başladı - Son Dakika

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