Son Dakika Haberleri: Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığı
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığı

51 dakika önce

Kayseri'de bir besicinin 18 büyükbaş hayvanını çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığı, System.String[]

Kayseri'de bir besicinin 18 büyükbaş hayvanını çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Talas ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir besicinin ahırından 18 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda oluşturulan özel ekip, yapılan incelemelerde hayvanların Şanlıurfa ve Adıyaman'a götürüldüğünü belirledi.

Jandarma, büyükbaş hayvanlardan 9'unu farklı adreslerde, 8'ini de bir hayvan pazarında ele geçirdi. 17 büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi, kasaba satılan bir hayvanın parasının ise sahibine ödeneceği öğrenildi.

Şanlıurfa'da bir adrese jandarma tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli İ.G. gözaltına alındı.

Jandarma, Kayseri, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sakarya'da adını verdiği torunu tarafından bıçaklanan dede yaşamını yitirdi
İsmi verilen torunu tarafından bıçaklanarak öldürüldü FLAŞ İmamoğlu'nun kırılan sandalyesi Abdullah Gül zamanında alınmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 10:32:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]