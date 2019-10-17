Son Dakika Haberleri: Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığına 2 tutuklama
Son Dakika Güncel Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığına 2 tutuklama

Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığına 2 tutuklama

1 saat önce

KAYSERİ'de, 5 kişiye ait toplam 6 büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığına 2 tutuklama, System.String[]

KAYSERİ'de, 5 kişiye ait toplam 6 büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocasinan ilçesi Molu Mahallesinde önceki gün mahalle çobanının merada otlattığı 300 büyükbaş hayvandan 6'sı kimliği belirsiz kişilerce çalındı. İ.K'ya ait 2, H.S., D.A., K.E. ve S.K'ye ait birer büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili jandarma inceleme başlattı. Yapılan araştırmada hayvanları Y.G. ve S.M.'nin çaldığı ve H.Ç. adlı kişiye sattıkları belirlendi. Büyükbaş hayvanlar, H.Ç.'nin ahırında bulunarak, sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Y.G. ve S.B. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kocasinan, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dalış eğitiminde rahatsızlanan asker şehit oldu
Türkiye'ye iniş yapan Mike Pence'in gergin yüz ifadesi dikkat çekti Cumhurbaşkanlığı kaynakları: Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektubun sızdırılma amacı bugünkü görüşmeyi sabote etmek Yenikapı'da hizmet fazlası araçları sergileyen İmamoğlu, Otokoç'tan 140 adet araç kiraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 15:08:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığına 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]