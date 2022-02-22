Kayseri'de buzdolabında 688 sikke ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de buzdolabında 688 sikke ele geçirildi

22.02.2022 18:10
Kayseri'de buzdolabında 688 sikke ele geçirildi

Kayseri'de bir eve düzenlenen operasyonda, buzdolabında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 688 sikke bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de bir eve düzenlenen operasyonda, buzdolabında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 688 sikke bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ö.K'nin elinde tarihi eser olduğu, bunları kendisine ve kardeşine ait ikametlerde sakladığı, yurt dışına çıkarmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Talas ve Melikgazi ilçelerinde 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, evlerden birinde buzdolabında, tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma ve Bizans dönemlerine ait 688 sikke ile kalem tabanca ve tabancaya ait 71 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler Ö.K. ve K.D. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Firari R.D'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

YORUMLAR
500
Polis ekipleri bile şaşırdı! Buzdolabının içerisinden suikast silahı ve 1 milyon liralık tarihi eser çıktı Polis ekipleri bile şaşırdı! Buzdolabının içerisinden suikast silahı ve 1 milyon liralık tarihi eser çıktı Osmaniye'de gözaltına alınan 103 kişiden 7'si tutuklandı Osmaniye'de gözaltına alınan 103 kişiden 7'si tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de buzdolabında 688 sikke ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Fenerbahçe önemli pozisyon için internette iş ilanı açtı! Galatasaraylı taraftarlar yorum yağmuruna tuttu
18:00 Rusya'ya yönelik bir yaptırım da AB'den geldi! Paketin içeriğini açıkladılar
17:55 Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi sonrası Afrika gezisini erken bitirdi! Türkiye'ye dönüyor
17:42 Jason Denayer, Trabzonspor'la iletişim halinde! Futbolcu ezeli rakip Galatasaray için havaalanında yatmıştı
17:29 Aygün Aydın, mor tangasını gösterdiği fotoğrafa yapılan Arzu Sabancı yorumuna ateş püskürdü!
17:29 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 18:18:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de buzdolabında 688 sikke ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement