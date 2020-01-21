Kayseri'de buzla kaplanan merdivenler kullanıma kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de buzla kaplanan merdivenler kullanıma kapatıldı - Son Dakika

Kayseri'de buzla kaplanan merdivenler kullanıma kapatıldı

7 saat önce

KAYSERİ'de belediye ekipleri, kent merkezinde yoğun kullanılan 3 alt geçitteki merdivenleri buzlanma nedeniyle şerit çekerek kullanıma kapattı.

Kayseri'de buzla kaplanan merdivenler kullanıma kapatıldı, System.String[]

KAYSERİ'de belediye ekipleri, kent merkezinde yoğun kullanılan 3 alt geçitteki merdivenleri buzlanma nedeniyle şerit çekerek kullanıma kapattı. Vatandaşların, yandaki yürüyen merdivenleri kullanması istendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk havada oluşan buzlanmalara karşı tedbirlerini artırdı. Belediye ekipleri, buzlanma meydana gelen bölgelerde tuzlama çalışması yaptı. Buz tabakasıyla kaplanan Hunat, Meydan ve Kapalı Çarşı alt geçitlerinde bulunan merdivenler ise kayma sonucu oluşabilecek kazalara karşı şerit çekilerek kullanıma kapatıldı. Halkın, merdivenlerin yan taraflarında bulunan yürüyen merdivenleri kullanması istendi.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı
Kırıkkale'de alternatif ilaç kör etti iddiasında hasta sayısı 36'ya yükseldi Annesini 15 yerinden bıçaklayan genç tutuklandı, ifadeleri ise kan dondurdu ABD ile Rusya arasında Suriye'de petrol sahaları üzerinden çekişme sürüyor! Rus askerleri 3. kez engellendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 20:34:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de buzla kaplanan merdivenler kullanıma kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]