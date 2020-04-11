Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı
6 saat önce
Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldıKAYSERİ'de koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı
KAYSERİ'de koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam yayımladığı genelgeyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu illerden Kayseri sessizliğe büründü. Yasak öncesi Kayseri'nin en yoğun bölgesi olan Cumhuriyet Meydanı, bugün boş kaldı. Öte yandan şehirde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, sokaklarda denetim yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:31 Kaynak: DHA
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