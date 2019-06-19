Son Dakika Haberleri: Kayseri'de çadırları sular altında kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Kızılay yetişti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kayseri'de çadırları sular altında kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Kızılay yetişti

45 dakika önce

Kayseri'de sağanak yağışta çadırları suların altında kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Kızılay ekipleri yetişti.

Kayseri'de çadırları sular altında kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Kızılay yetişti, System.String[]
Kayseri'de sağanak yağışta çadırları suların altında kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Kızılay ekipleri yetişti.

Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından bazı bölgelerde sel oluştu. Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede Mahallesi yakınlarına çadır kurarak yaşamlarını sürdürmeye çalışan yaklaşık 75 kişinin çadırları da oluşan sel nedeniyle suların altında kaldı. Yatacak yerleri kalmayan vatandaşların imdadına AFAD ve Kızılay ekipleri yetişti. Gelen ihbar üzerine kısa sürede olay yerine giden ekipler, çadır kurarak mağdur vatandaşlara battaniye ve gıda malzemeleri dağıttı. Jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede, vatandaşlar rahat bir gece geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan AFAD Kayseri İl Müdürü Osman Atsız, "Son günlerde Kayserimizde yoğun yağışlar oluyor. Bugün de akşamüzerinde ani bir yağış oldu. Bu vatandaşlarımızda buraya konargöçer olarak gelmişler. Çukur bir yerde durdukları için yağış nedeniyle etkilenmişler. Bize haber geldikten sonra valimizin talimatlarıyla hemen harekete geçtik. Buraya 15 tane çadır kurduk ve yardımlarla iyi bir yere geldik. Vatandaşlarımızın bir sıkıntısı kalmadı" dedi.

Yetkililere teşekkür eden vatandaşlar, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bize çadır verdiler, erzak verdiler, yemek verdiler. Bize insanlık verdiler" diye konuştular. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
Kızılay, AFAD, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Herkes korku içinde izledi! Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı Bolu'da, dereye düşen otomobildeki 3 kişi öldü Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler Makas terörüyle liseli kızın ölümüne neden olan sanıklar, hakim karşısına çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 00:56:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de çadırları sular altında kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Kızılay yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]