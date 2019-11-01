Kayseri'de 'çakar lamba' denetimi
7 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'yetkisiz çakar' kullanımını yasaklayan düzenlemesinin hayata geçtiği ilk gün, Kayseri'de polis ekipleri 'çakar lamba' denetimi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:53 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'yetkisiz çakar' kullanımını yasaklayan düzenlemesinin hayata geçtiği ilk gün, Kayseri'de polis ekipleri 'çakar lamba' denetimi yaptı.
Kayseri'de polis ekipleri, trafik geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' denetimi gerçekleştirdi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araçların kaputlarını açarak, çakar lamba kontrolü gerçekleştirdi. Çakar lamba bulunduğu tespit edilen araçların sürücülerine 2 bin 4 lira para cezası uygulandı.
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