Kayseri'de çalınan dorse bulundu - Son Dakika

Kayseri'de çalınan tır dorsesi Hatay'da bulundu.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şirintepe Mahallesi Hitit Sokak'ta bir tır dorsesinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, dorsenin vinçle bir tırın dorsenine yüklenerek götürüldüğünü tespit etti.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, dorseyi Hatay'ın Payas ilçesinde buldu.

Olayın şüphelileri M.Ç, M.T. ve İ.İ'nin yakalanmasına çalışılıyor.