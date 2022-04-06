Kayseri'de çalınan dorse Hatay'da bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de çalınan dorse Hatay'da bulundu

06.04.2022 16:09
Kayseri'de çalınan dorse Hatay'da bulundu

Kayseri polisi, kentte çalınan tır dorsesini Hatay'ın Payas ilçesinde buldu.

Kayseri polisi, kentte çalınan tır dorsesini Hatay'ın Payas ilçesinde buldu.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şirintepe Mahallesi'nde çalışan dorseyi bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda söz konusu dorsenin çekiciye yüklenerek çalındığını tespit etti. Plaka tanıma sisteminde çalışma yapan ekipler, dorsenin Hatay'a bağlı Payas ilçesine götürüldüğünü belirledi.

Bulunan dorse, sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. - KAYSERİ

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de çalınan dorse Hatay'da bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de çalınan dorse Hatay'da bulundu - Son Dakika
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