Kayseri'de çalıntı otomobil çetesi çökertildi; çete lideri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kayseri'de çalıntı otomobil çetesi çökertildi; çete lideri tutuklandı

Kayseri'de çalıntı otomobil çetesi çökertildi; çete lideri tutuklandı

27.01.2021 19:08

KAYSERİ'de, çevre illerden çalınan hacizli araçları, ağır hasarlı araçların motor ve şase numaralarıyla değiştirerek piyasaya süren suç örgütü, polisin operasyonuyla çökertildi.

KAYSERİ'de, çevre illerden çalınan hacizli araçları, ağır hasarlı araçların motor ve şase numaralarıyla değiştirerek piyasaya süren suç örgütü, polisin operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 4 kişiden çete lideri Ö.K. tutuklanırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevre illerden çalıntı ve hacizli araçları Kayseri'ye getirerek, motor ve şase numaralarını ağır hasarlı araçlara takıp, piyasaya süren çeteyi takibe aldı. Ekipler, 2020'nin Haziran ayından bu yana yapılan fiziki ve teknik çalışma sonucu, çete lideri Ö.K.'nın Kocasinan ilçesi Doğu Sanayi Mahallesi'ndeki otomobil tamirhanesine operasyon düzenlendi. Tamirhanede yapılan aramada 1 milyon 100 bin TL değerindeki 10 otomobil ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.K. ve yanında çalışan 3 kişi gözaltına alındı.Haklarında, 'oto hırsızlık', ' resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından işlem yapılan 4 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.K. tutuklanırken diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de çalıntı otomobil çetesi çökertildi; çete lideri tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
20:25 Aziz Yıldırım, basın toplantısında uyuya kalan gazeteciye esprili tepki verdi
20:21 Aziz Yıldırım uyuya kalan basın mensubuna bakın nasıl tepki verdi
20:18 İYİ Parti Sözcüsü Zorlu Twitter hesabından gönderi yayımlayarak Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında açıklamalarda bulundu! İddiaları yalan
20:14 İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın iddiaları yalan
20:04 500 Tam Puan Alan Öğrenci Başarı Sırrını Açıklandı: Okul Dışında Günde 3-4 saat çalıştım
20:00 Dershaneye gitmeden LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Elif'in başarısının sırrı
19:49 Bayram tatili yolunda zincirleme kaza: 11 araba birbirine girdi
19:45 Bayram tatili yolunda zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi
19:22 Otel, motel ve pansiyonlarda müzik lisansı zorunlu hale geldi
19:18 MSG'den 25 yıllık sorunu çözen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a "lisans" teşekkürü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 20:29:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de çalıntı otomobil çetesi çökertildi; çete lideri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement