Kayseri'de çalıntı otomobil şüphelinin araçtaki kredi kartıyla alışveriş yapmasıyla bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de çalıntı otomobil şüphelinin araçtaki kredi kartıyla alışveriş yapmasıyla bulundu

20.05.2022 20:01
Kayseri'de çalıntı otomobil şüphelinin araçtaki kredi kartıyla alışveriş yapmasıyla bulundu

Kayseri'de çalınan otomobil, şüphelinin araçta bulduğu kredi kartıyla harcama yaptığı yerlerin tespitiyle bulundu.

Kayseri'de çalınan otomobil, şüphelinin araçta bulduğu kredi kartıyla harcama yaptığı yerlerin tespitiyle bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Bozantı Caddesi'nde 38 SU 162 plakalı otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalıntı otomobilin yerini şüphelinin araçta unutulan kredi kartıyla alışveriş yapmasıyla tespit etti.

Çalınan otomobil Yıldızevler Mahallesi 311. Sokak'ta terk edilmiş vaziyette bulundu.

MOBESE ve kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen A.Z'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de çalıntı otomobil şüphelinin araçtaki kredi kartıyla alışveriş yapmasıyla bulundu
Kayseri'de çalıntı otomobil şüphelinin araçtaki kredi kartıyla alışveriş yapmasıyla bulundu

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de çalıntı otomobil şüphelinin araçtaki kredi kartıyla alışveriş yapmasıyla bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de çalıntı otomobil şüphelinin araçtaki kredi kartıyla alışveriş yapmasıyla bulundu - Son Dakika
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