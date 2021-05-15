Kayseri'de çalıntı otomobille kaçmaya çalıştığı iddia edilen sürücü yakalandı - Son Dakika

Şüpheli H.Ö, polis tarafından gözaltına alındı.

Polis ekiplerince takibe alınan otomobil, Beyazşehir Mahallesi'nde park halindeki bir tıra çarptı.

Alınan bilgiye göre, TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde çalındığı ihbarı alınan otomobili, kent merkezinde fark eden polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

Kayseri 'de çaldığı otomobille kaçmaya çalıştığı ileri sürülen sürücü kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

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