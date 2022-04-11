Kayseri'de cami girişine FETÖ elebaşının kitabını bırakan kişi aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de cami girişine FETÖ elebaşının kitabını bırakan kişi aranıyor

11.04.2022 16:36
Kayseri'de cami girişine FETÖ elebaşının kitabını bırakan kişi aranıyor

Kayseri'de bir caminin girişine Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı yasaklanmış kitabın da aralarında bulunduğu bazı kitaplar bırakılması üzerine, polis araştırma başlattı.

Kayseri'de bir caminin girişine Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı yasaklanmış kitabın da aralarında bulunduğu bazı kitaplar bırakılması üzerine, polis araştırma başlattı.

Melikgazi ilçesindeki Gülük Camisi girişine kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kitap bırakıldığını görenler, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, yaptığı incelemede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı yasaklanmış kitabın da aralarında bulunduğu 12 kitabın cami girişine bırakıldığını tespit etti.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kitapları bırakan kişinin tespiti ve yakalaması için çalışma başlattı.

Kitaplar imha edilmek üzere Emniyet'e götürüldü.

YORUMLAR
500
FETÖ'nün askeri sorumlu mahremi olan öğretmen tutuklandı FETÖ'nün askeri sorumlu mahremi olan öğretmen tutuklandı Son dakika... Kızını öldüren babaya 20 yıl hapisteki indirimlere itiraz Son dakika... Kızını öldüren babaya 20 yıl hapisteki indirimlere itiraz

Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, Kayseri, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de cami girişine FETÖ elebaşının kitabını bırakan kişi aranıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
16:04 İstanbul Emniyet'i "Zeytinburnu Kasabı" adlı hesap sahibinin 2 ay önce tutuklandığını açıkladı
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Yakılarak öldürülmüştü! Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı! Anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
15:42 Kar yağışı Nisan ayında da etkili olacak! Meteoroloji yağış beklenen illeri tek tek açıkladı
15:30 Konyaspor'dan sert sözler: Acilen istifalarını bekliyoruz
15:18 Son Dakika: Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın yerine muhalefet bloğunun adayı Şahbaz Şerif seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 16:42:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de cami girişine FETÖ elebaşının kitabını bırakan kişi aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement