Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Camiden Hırsızlık

Kayseri'de Camiden Hırsızlık

1 saat önce

Kayseri'de bir caminin imam odasından para çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

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Kayseri'de bir caminin imam odasından para çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Caddesi'nde, Şafak Camisi'nin imam odasından 400 lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri zanlı Uğur U'yu yakaladı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, geçen yıl 9 camiden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla yakalandığı ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:19 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel
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