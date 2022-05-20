Kayseri'de camilerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Kayseri'de camilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir camide 2 bin liralık mala zarar veren, iki camide 6 bin 800 lira değerindeki kayıt cihazı ve musluk gibi malzemeleri çalan şüphelinin M.T. olduğunu tespit etti.

Operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.