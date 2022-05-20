Kayseri'de camilerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de camilerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

20.05.2022 20:26
Kayseri'de camilerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Kayseri'de camilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de camilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir camide 2 bin liralık mala zarar veren, iki camide 6 bin 800 lira değerindeki kayıt cihazı ve musluk gibi malzemeleri çalan şüphelinin M.T. olduğunu tespit etti.

Operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de camilerden hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika


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