Kayseri'de camiye gelen çocuklar hem yarıştı hem oyun oynadı - Son Dakika

Kayseri'de "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında camiye gelen çocuklar, oyun oynayıp eğlenceli vakit geçirdi.
Kocasinan ilçesindeki Gevher Nesibe Camisinde, Pozitif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği tarafından çocuklara namaz kılma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yarışma düzenlendi.
Projeye katılan çocuklar cami içinde halat çekme, izcilik, deve cüce, çember atlama gibi oyunlar oynadı.
Dernek Başkanı Mustafa Olgunharputlu, amaçlarının çocuklara camiye gelme alışkanlığı kazandırmak olduğunu söyledi.
Proje kapsamında puanlama sistemi hazırladıklarını anlatan Olgunharputlu, sabah namazına 10, yatsı namazına 8, diğer vakit namazlarına gelen çocuklara ise 5'er puan verildiğini aktardı.
Camide kılınan namaza ek puanlar verildiğini belirten Olgunharputlu, yarışmaya 2 bin 860 çocuğun başvurduğunu dile getirdi.
Olgunharputlu, puanlamada ilk 200'e giren çocuklara alışveriş çeki hediye edildiğini belirtti.
Kaynak: AA
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