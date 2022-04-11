Cansız manken üzerindeki eşofmanı çalan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Cansız manken üzerindeki eşofmanı çalan zanlı yakalandı

11.04.2022 20:44

Kayseri'de cansız mankene giydirilen eşofmanı çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de cansız mankene giydirilen eşofmanı çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinin önündeki cansız mankenin üzerinden eşofman üstü çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli K.B. gözaltına alındı.

Cansız mankenin üzerine giydirilmiş eşofmanın çalınma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Cansız manken üzerindeki eşofmanı çalan zanlı yakalandı
Cansız manken üzerindeki eşofmanı çalan zanlı yakalandı
Cansız manken üzerindeki eşofmanı çalan zanlı yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cansız manken üzerindeki eşofmanı çalan zanlı yakalandı - Son Dakika


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