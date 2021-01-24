Kayseri\'de çarığa benzeyen peribacası ilgi çekiyor

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde çarığa benzeyen peribacası, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

Kayseri'ye 80 kilometre uzaklıktaki Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan peribacaları doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Şimdiye kadar gizli kalmış olan peribacalarının tanıtımı için proje hazırlanması bekleniyor. Yöre halkı da peribacalarının bölge turizmine kazandırılmasını talep ediyor. Bölgede bulunan ve çarığa benzeyen peribacası da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.