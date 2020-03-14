Kayseri'de çarpışan iki otomobilden biri evin bahçesine devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de, çarpışan iki otomobilden birinin evin bahçesine devrildiği trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Salih D. (35) idaresindeki 38 ADC 455 plakalı otomobil, Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi'nde, Atakan Ü'nün (19) kulandığı 38 PR 795 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki bir evin duvarını aşıp, bahçeye devrildi.

Kazada yaralanan her iki sürücü de Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Evinin bahçesine otomobil devrilen Gülizar Kılıç, AA muhabirine, çamaşır asarken bir gürültü duyduğunu, daha sonra bahçesine devrilmiş bir otomobil gördüğünü söyledi.