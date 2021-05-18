İki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri 'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler