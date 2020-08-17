Kayseri'de çay toplamak için çıktığı dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde çay toplamak için çıktığı dağda ayağı kırılınca mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Cengiz Deste, arkadaşları ile çay toplamak için Karapınar Mahallesindeki dağlık bölgeye gitti.

Burada dengesini kaybeden Deste, düşerek ayağını kırdı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak sedyeyle taşınan Deste, daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.