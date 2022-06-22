Kayseri'de çekçekli hurdacılara denetim - Son Dakika
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Kayseri'de çekçekli hurdacılara denetim

22.06.2022 17:59
Kayseri'de çekçekli hurdacılara denetim

Kayseri'de polis ekipleri tarafından motosiklet ve çekçekli araçlarla hurda toplayan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde 8 kişiye 4 bin 648 TL para cezası yazıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından motosiklet ve çekçekli araçlarla hurda toplayan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde 8 kişiye 4 bin 648 TL para cezası yazıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından motosiklet ve çekçek araçlar ile toplama yapan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 191 şahıs, 121 araç, 19 motosikletli ve 19 seyyar çekçek incelendi.

Ayrıca denetimlerde 20 bin 279 TL trafik cezası ve 8 kişiye belediye görevlilerince usulsüz geri dönüşüm toplamaktan toplam 4 bin 648 TL para cezası yazılırken, 13 çekçeğe ve toplanan malzemelere de el konuldu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Tragger, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de çekçekli hurdacılara denetim - Son Dakika

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