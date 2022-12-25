Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından paylaşılan görüntü sosyal medyada gündem oldu. Kameralara yansıyan o anlar on binlerce kişi tarafından izlendi.
Görüntülerin Kayseri'nin en merkezi yerinde olan Barış Manço Aile ve Çocuk Parkı'nda çekildiği iddia edilirken bir grup Suriyelinin kılıçlarla kavga ettiği kayda alındı.
Gündem olan görüntülere sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Bir kullanıcının ise Kayseri Emniyet Müdürlüğünü etiketlemesi dikkat çekti.
Gelen tepkilerden bazıları şöyle:
Son Dakika › 3. Sayfa › Suriyeliler sokak ortasında kılıçlarla birbirlerine girdi - Son Dakika