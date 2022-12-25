Suriyeliler sokak ortasında kılıçlarla birbirlerine girdi - Son Dakika
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Suriyeliler sokak ortasında kılıçlarla birbirlerine girdi

25.12.2022 22:29

Kayseri'de çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada olay oldu. Kameraya yansıyan o anlarda kılıçlarla kavga eden Suriyelilerin görüntüleri yer aldı.

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından paylaşılan görüntü sosyal medyada gündem oldu. Kameralara yansıyan o anlar on binlerce kişi tarafından izlendi.

KILIÇLARLA BİRBİRLERİNE GİRDİ

Görüntülerin Kayseri'nin en merkezi yerinde olan Barış Manço Aile ve Çocuk Parkı'nda çekildiği iddia edilirken bir grup Suriyelinin kılıçlarla kavga ettiği kayda alındı.

TEPKİ YAĞDI

Gündem olan görüntülere sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Bir kullanıcının ise Kayseri Emniyet Müdürlüğünü etiketlemesi dikkat çekti.

Gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Görüntüler Türkiye'den! Kılıçlarla parkın ortasında birbirlerine girdiler
Görüntüler Türkiye'den! Kılıçlarla parkın ortasında birbirlerine girdiler
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Zafer Partisi, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suriyeliler sokak ortasında kılıçlarla birbirlerine girdi - Son Dakika


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