Kayseri'de cep telefonu gasbı sanığına 11 yıl hapis - Son Dakika

Kayseri'de cep telefonu gasbı sanığına 11 yıl hapis

Kayseri'de bir kişinin cep telefonunu silah zoruyla gasbedip, satın aldığına dair zorla sözleşme imzalatan sanık, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de bir kişinin cep telefonunu silah zoruyla gasbedip, satın aldığına dair zorla sözleşme imzalatan sanık, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık M.C.Ş, mağdur V.E, mağdurun anneannesi T.D. ve taraf avukatları hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen sanık M.C.Ş, kimsenin telefonunu zorla almadığını ve sözleşme imzalatmadığını öne sürdü. Mağdur V.E. ise tanımadığı sanığın silah göstererek telefonunu aldığını ve satın aldığına dair silah zoruyla sözleşme imzalattığını iddia etti. Mağduriyetinin giderilmediğini belirten V.E, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mağdur V.E'nin anneannesi T.D. de telefonu, temizlik işlerine giderek kazandığı parayla torununa aldığını belirtti. Mahkeme heyeti, M.C.Ş'ye "silahla yağma" suçundan 11 yıl hapis cezası vererek, sanığın tutuklanmasına hükmetti. Mahkeme salonunda hazır bulunan polis, işlemlerinin ardından sanığı cezaevine teslim etti.

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