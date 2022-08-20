Kayseri'de 910 bin liralık telefon dolandırıcılığına gözaltı

KAYSERİ'de cep telefonuyla arayıp kendini polis olarak tanıttığı 2 kişinin toplam 910 bin TL değerindeki altın ve dövizlerini alarak dolandıran V.C. (22), polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de, V.C. adlı şüpheli, cep telefonuyla aradığı 2 kişiye kendini polis olarak tanıttı. Bu kişilere terör örgütlerine yönelik operasyon yapılacağını söyleyen V.C., mağdurlardan poşet içine konulmuş toplam 910 bin TL değerinde altın ve dövizi belirttiği yere bırakmasını istedi. Altın ve dövizleri V.C.'nin istediği yere bırakan mağdurlar, dolandırıldıklarını anlayınca polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 62 güvenlik kamerasına ait 450 saatlik görüntüyü inceleyen polis, şüpheliyi tespit etti. Mersin'de olduğu belirlenen V.C., polis ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Kayseri'ye getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.