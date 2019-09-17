Kayseri'de cesedi bulunan işçi, eşine 'elveda' mesajı atmış
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KAYSERİ'de dün akşam boş arazide cesedi bulunan Yücel Çako'nun (42), ölmeden önce eşine 'elveda' mesajı attığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:45 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de dün akşam boş arazide cesedi bulunan Yücel Çako'nun (42), ölmeden önce eşine 'elveda' mesajı attığı belirtildi.
Merkez Melikgazi
ilçesi Kocatepe
Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde boş arazideki su deposunun arkasında erkek cesedi bulundu. Polisin yaptığı incelemede cesedin çelik kapı işçisi Yücel Çako'ya ait olduğu belirlendi. Vücudunda darp ve kesi izine rastlanmayan Çako'nun cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Polisin yaptığı araştırmada Çako'nun cep telefonunda, ölmeden önce eşine attığı 'elveda' mesajı bulundu. İlaç veya kimyasal bir madde içerek yaşamına son verdiği şüphesi üzerinde durulan Çako'nun kesin ölüm nedeni, Adli Tıp
Tabipliğinde yapılacak otopsi ile belirlenecek.
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