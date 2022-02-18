Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlünün de aralarında olduğu 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan arananlara yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, Ö.A, Ö.D, M.B, E.D, K.Ö, H.M.B, M.K, L.Ç, S.M. ve C.K. yakalandı.

Bu kişilerden L.Ç'nin 6 yıl, Ö.B'nin 7 yıl 1 ay, Ö.D'nin 4 yıl 2 ay, S.M'nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hükümlüler cezaevine götürüldü, 6 kişi de adliyeye sevk edildi.