Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı

20.07.2022 23:15
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kent genelinde eş zamanlı olarak yapılan çalışmalarda 'hırsızlık' suçlarından 4 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. A., 'hırsızlık' 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M.A., 'cinsel istismar' suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö. T., 'hırsızlık' suçundan 3 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z. U., 'hırsızlık' suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B. B. ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan 3 Ay 22 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. K. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplamda 13 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 7'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Antalya'da hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Antalya'da hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Kayseri'de 6'sı firari hükümlü 13 kişi yakalandı Kayseri'de 6'sı firari hükümlü 13 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:15 Düzce 4.2 şiddetindeki depremle sallandı! AFAD'dan "Olumsuz ihbar bulunmamaktadır" açıklaması geldi
22:54 Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
22:22 Bitlis'te PKK'ye ait sığınakların imha edilmesi için 3 köyde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:16 Aydın'da 11 yıl önce öldürülüp betona gömülen kiracının cinayetinde sır perdesi aralandı: Katil ev sahibi çıktı
22:12 Kutsi ile kısa süre önce evlenen eşinden bomba etkisi yaratan sözler: 1 yıldır çocuklarımla beraber psikolojik şiddete uğruyorum
22:06 Adana Havalimanı'nda çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu! Çifti görenler "Geçmişten gelmişler" yorumunda bulundu
21:52 İzmir'de sokak köpeklerini beslediği iddiasıyla 3 kişiyi katleden katilin öldürdüğü kişilerle arasında 20 yıllık bir husumet olduğu ortaya çıktı
21:47 Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçının ilk yarısında sarı kart gören Joshua King tepki topladı
20:56 Galatasaray, transferde gaza bastı! Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirildi
20:44 Sassuolo, Kaan Ayhan ile ilgili spekülasyonlara nokta koydu: Kaan'ı takımda tutmak istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 23:32:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement