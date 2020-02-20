Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 32 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 32 kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 32 kişi gözaltına alındıKayseri'de çeşitli suçlardan aranan 32 kişi gözaltına alındıKAYSERİ'de çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4'ü kadın 32 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 32 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 32 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ'de çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4'ü kadın 32 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik 120 polisle şafak operasyonu düzenlendi. Toplam 44 adrese yapılan baskında 'hırsızlık', 'cinsel istismar', 'yağma' başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve mahkemece kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4'ü kadın 32 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 32 kişi gözaltına alındı

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:36 Kaynak: DHA
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