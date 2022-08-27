43 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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43 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

27.08.2022 15:22
43 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 43 yıl 5 ay hapis cezası bulunan F.Ç. (38), polis ekiplerince saklandığı müstakil evin bahçesinde yakalandı.

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 43 yıl 5 ay hapis cezası bulunan F.Ç. (38), polis ekiplerince saklandığı müstakil evin bahçesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahlı yağma', 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 43 yıl 5 ay hapis cezası bulunan F.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. F.Ç'nin Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'ndeki adreste saklandığı belirlendi. Polis, F.Ç.'yi müstakil evin bahçesinde yakaladı. Gözaltına alınan F.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.


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Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 43 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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