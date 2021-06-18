Üye Girişi
Kayseri'de çeşitli yerlerden hırsızlık yapan 24 kişi tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de çeşitli yerlerden hırsızlık yapan 24 kişi tutuklandı

18.06.2021 15:41
Kayseri'de çeşitli yerlerden hırsızlık yapan 24 kişi tutuklandı, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde çeşitli yerlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 24 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 15 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde çeşitli yerlerden hırsızlık yaptığı belirlenen 24 kişi tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı faaliyetler sonucunda 28'i evden, 28'i işyerinden ve kurumdan, 15'i otodan, 13'ü açıktan, 1'i mabetten, 10'u bisiklet, 2'si hayvan, 5'i diğer hırsızlıklar olmak üzere işlem yapılan 102 hırsızlık olayında yakalanan toplam 109 şahıstan 24'ü tutuklandı. Yapılan çalışmalarda neticesinde şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 92 bin 385 TL değerinde malzeme (teyp, ziynet eşyası, tüfek, bisiklet) müştekilerine teslim edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda da 4'ü kasten öldürme, 2'si kasten öldürmeye teşebbüs, 1'i şüpheli ölüm olayı olmak üzere işlem yapılan 7 olayda yakalanan 27 şüpheliden 10'u tutuklandı. Meydana gelen olaylar ile ilgili 8 adet tabanca, 2 adet tüfek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliği'nin yaptığı çalışmalarda da 2'i yağma (gasp), 1'i tehdit olayı olmak üzere işlem yapılan 3 olayda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ahlak Büro Amirliği çalışmalarında ise 1'i cinsel içerikli suç, 2'si kumar olayı olmak üzere adli işlem yapılan 3 olayda yakalanan 3 şüpheliden 1'i hakkında ev hapsi verildi. Ayrıca fuhuş, kumar ve Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 42 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenerek, fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 ev de ilgili komisyon kararı ile kapatıldı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar sonucunda da haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 473 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 182'si tutuklandı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında da Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı talimatları gereğince 10 ayrı soruşturma dosyasının gerekli işlemleri yapılarak, meydana gelen 1'i yankesicilik, 1'i 6136 sayılı Kanuna Muhalefet (Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun) olayı olmak üzere işlem yapılan toplam 2 olayda yakalanan 4 şüpheliden 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Güven timlerince 1 vatandaşın, dolandırıcılara 20 bin TL göndermesi de engellendi.

Motosikletli Polis Timler Büro Amirliği tarafından yapılan uygulama ve çalışmalarda 8 aranan şahıs, 1 çalıntı motosiklet yakalanarak ilgili mercilere teslim edilerek 3 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 67 adet fişek, 67,36 gr. çeşitli narkotik madde ele geçirildi. Koronavirüsle (covid-19) mücadele kapsamında toplam 23 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenerek, meydana gelen asayiş olaylarına karışan 49 şüpheli yakalanıp ilgili birimlere teslim edildi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinin yaptığı çalışmalarla da ayıp müracaatı alınan toplam 101 şahıstan 84'ü bulunarak, 17 kayıp şahsın arama çalışmalarına devam ediliyor.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 13'ü oto, 41'i motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 54 olay meydana gelen olaylarda çalıntı olan 13 adet oto ile 30 adet motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edildi. Olaylarla ilgili yakalanan 34 şahıstan 6'sı tutuklanarak, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. - KAYSERİ

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de çeşitli yerlerden hırsızlık yapan 24 kişi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

PUBG yeni bir rekora daha imza attı! PUBG New State ön kayıtları 17 milyonu geçti 17:44 PUBG yeni bir rekora daha imza attı! PUBG New State ön kayıtları 17 milyonu geçti İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı 17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde 17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı 17:24 İstanbul'da trafik felç oldu! Yoğun yağış sonrası araçlar mahsur kaldı Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti 17:12 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi 16:20 Son Dakika! Berkin Elvan davasında sanık polise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi
Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış 15:30 Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı 14:48 Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı

Son Dakika Haberleri
17:47 Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı
17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu
17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı
17:38 Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi
17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
17:25 Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını
17:21 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz
17:11 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
16:53 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız
16:34 Mustafa Cengiz'den FFP müjdesini verdi: 1 yılımız olmasına rağmen çıkış yaptık
Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı         
17:47
Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu         
17:42
Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi         
17:39
Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını         
17:26
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız         
16:54
Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun         
15:42
Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş Korkunç cinayetin detayları kan dondurdu! Vurduğu öğrencinin başında ölmesini beklemiş         
15:09
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek         
14:19
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı         
13:53
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 17:58:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de çeşitli yerlerden hırsızlık yapan 24 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement