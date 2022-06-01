Kayseri'de Çevre Haftası kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de Çevre Haftası kutlanıyor

01.06.2022 10:21
Kayseri'de Çevre Haftası kutlanıyor

Kayseri'de Çevre Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kayseri'de Çevre Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda hafta dolayısıyla düzenlenen törende, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Livdumlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genelgeleriyle her yıl 1-7 Haziran'ın Türkiye Çevre Haftası olarak kutlanacağını bildirdi.

Hafta kapsamında "İlk Adım Çevre Yürüyüşü"nün 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirileceğini belirten Livdumlu, "Ayrıca, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza doğa ve çevre bilinci, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum, sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak amacıyla 'Dijital ve Engelsiz Çevre Çocuk Akademisi' adıyla hayata geçirilen eğitim platformumuz tanıtılacak. Çevre müfettişi çocuklarımızla atık toplama, ayırma tesisinin ziyaret edilmesi, çevre konulu çocuk tiyatrosu gibi etkinlikler yapacağız." diye konuştu.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Çevre dostu başkana 'Çevre Haftası' ziyareti Çevre dostu başkana 'Çevre Haftası' ziyareti Kayseri'de İDEP Paydaş Çalıştayı düzenlendi Kayseri'de İDEP Paydaş Çalıştayı düzenlendi
Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, İklim Değişikliği, Atatürk Anıtı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Çevre Haftası kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:28:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Çevre Haftası kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement