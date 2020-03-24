Kayseri'de cezaevi koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi - Son Dakika

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Kayseri'de cezaevi koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi
7 saat önce
Bünyan ilçesindeki Kayseri 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Bünyan ilçesindeki Kayseri 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Bünyan Belediyesi ekipleri, mahkumların kaldığı odalar, ziyaretçi salonları ile ortak kullanım alanlarını ilaçladı.
Mahkumların herhangi bir enfeksiyona maruz kalmaması için tüm yaşam alanları dezenfekte edildi.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yaptığı açıklamada, ilçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik çalışmalarının yapıldığını vurgulayarak, "Kayseri 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tarafından gelen talep doğrultusunda dezenfekte işlemini gerçekleştirdik. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:22 Kaynak: AA
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