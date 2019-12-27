Kayseri'de "cezaevinde isyan" davasında 10 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de "cezaevinde isyan" davasında 10 sanığa hapis cezası

6 saat önce

Kayseri'de cezaevinde sayım yaptırmak istemedikleri, ceza infaz koruma memurlarını yaraladıkları ve koğuş kapılarına zarar verdikleri iddiasıyla yargılanan 37 sanıktan 10'u, 6 ay 7 gün ile 4 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri'de

Kayseri'de cezaevinde sayım yaptırmak istemedikleri, ceza infaz koruma memurlarını yaraladıkları ve koğuş kapılarına zarar verdikleri iddiasıyla yargılanan 37 sanıktan 10'u, 6 ay 7 gün ile 4 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

9. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıkların avukatları katıldı.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanıklar M.C, Ö.Ç, A.B, M.O, N.Ç, E.A, Y.P, E.T, Ş.Ç. ve R.C'ye, "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezası verdi.

Ayrıca, sanık M.C'ye "hakaret" suçundan 1 yıl 15 gün ve "tehdit" suçundan 6 ay 7 gün, A.B. ve M.O'ya ise "kamu malına zarar verme" suçundan 10'ar ay hapis cezası veren mahkeme, diğer sanıkların ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Olay

Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 20 Ekim 2013'te Kurban Bayramı açık görüşünde bir hükümlü ile gardiyan arasında çıkan tartışma, mahkum yakınlarının da katılımıyla kavgaya dönüşmüş, olay büyümeden önlenmişti. 21 Ekim'de ise cezaevinde kalan bazı tutuklu ve hükümlüler, sayım ve kısmi arama yaptırmamak amacıyla ayaklanmışlardı.

Ayaklanmada cezaevi personelini yaraladıkları, sonradan yapılacağını düşündükleri başka cezaevlerine sevki engellemek adına koğuş kapılarında bulunan bazı asma kilitlere zarar verdikleri iddiasıyla 37 şüpheli hakkında, "kamu görevlisini yaralama", "kamu görevlisine hakaret', "tehdit", "hükümlü veya tutukluların ayaklanması" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından dava açılmıştı.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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