Kayseri'de CHP heyetinden MAZLUMDER'e ziyaret - Son Dakika
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Kayseri'de CHP heyetinden MAZLUMDER'e ziyaret

20.07.2022 16:43
Kayseri'de CHP heyetinden MAZLUMDER'e ziyaret

Kayseri'de CHP heyeti, MAZLUMDER Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

Kayseri'de CHP heyeti, MAZLUMDER Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

MAZLUMDER'den yapılan açıklamaya göre, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İl Başkanı Ümit Özer ve beraberindekiler MAZLUMDER'e ziyarette bulundu.

CHP heyetini, dernekte şube başkanı Ahmet Taş ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Taş, üye profilleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve bürokrasi ile ilişkileri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de CHP heyetinden MAZLUMDER'e ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de CHP heyetinden MAZLUMDER'e ziyaret - Son Dakika
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