MAZLUMDER'den yapılan açıklamaya göre, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İl Başkanı Ümit Özer ve beraberindekiler MAZLUMDER'e ziyarette bulundu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de CHP heyetinden MAZLUMDER'e ziyaret - Son Dakika

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