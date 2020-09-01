Kayseri'de CHP heyetinden sağlıkçılara ziyaret - Son Dakika

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer ile CHP Milletvekili Çetin Arık, sağlık örgütlerini ve kuruluşlarını ziyaret etti.

CHP Kayseri İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Özer ve Arık, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şube Başkanı Eşref Bolat, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir'i ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özer, salgınla mücadelede gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede önemli gayret gösterdiğini vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Bugün salgının yayılma hızı, hastanelerimizdeki doluluk bazı kısıtlamaların kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Yetkililerinin gerekli önlemleri almasının yanında vatandaşlarımıza da önemli görevler düşüyor. Lütfen herkes maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uysun. Salgınla mücadelede fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Arık da sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede canla başla görev yaptığını kaydetti.