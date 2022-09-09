CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Kayseri'de kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Kayseri'de kutlandı

09.09.2022 12:36
CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Kayseri'de kutlandı

Kayseri'de CHP'nin 99'uncu kuruluş yılı dolayısıyla tören düzenledi.

Kayseri'de CHP'nin 99'uncu kuruluş yılı dolayısıyla tören düzenledi.

İl başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

CHP İl Başkanı Ümit Özer, burada yaptığı açıklamada, CHP olarak demokratik ve müreffeh geleceği halkla birlikte inşa etmenin ve toplumsal barışı tesis etmenin tarihi sorumluluğunu taşıdıklarını ifade etti.

Özer, cumhuriyetin ikinci yüzyılında demokrasi, adalet, üretim, ekonomi, sosyal devlet ve sürdürülebilirliği merkezine alan toplumsal barışı ve kamu yararını güvence altına alan bir siyaseti inşa etmek ideali ile durmaksızın çalıştıklarını belirtti.

CHP'nin, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracak hak temelli bir kalkınma hamlesi ile herkesin zenginleştiği, refaha kavuştuğu, güvenceli ve insan onuruna yakışır bir gelecek kuracak tarihsel miras, birikim, gelecek vizyonu ve siyasi iradeye de sahip olduğunu dile getiren Özer, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi 99. kuruluş yıl dönümünde yine halkımızın umut kaynağı olmanın getirdiği onurlu sorumluluğun bilincindedir. İkinci yüzyılına giren cumhuriyetimiz milletin iradesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecek vizyonu ile yeniden dünyanın saygın bir ülkesi haline gelecektir. Sorumluluğumuz büyük, kararlıyız. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti, yine onun eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yüceltilerek yoluna devam edecektir. Kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun."

Programa CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve partililer katıldı.

YORUMLAR
500
CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Aliağa'da kutlandı CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Aliağa'da kutlandı Ardahan'da CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü kutlandı Ardahan'da CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Kayseri'de kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:10 Ümit Özdağ "büyük olaylar" çıkacağını iddia etti! Suriyeliler üzerinden iç savaş mı isteniyor?
12:10 Cumhurbaşkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışına açıklık getirdi: Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse parantez açarak konuşuyoruz
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam
12:06 Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'ye yükseldi! İşte o liste
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm
11:33 Suç makinesi çıktılar! İki hırsız çaldıkları otomobilin içinde yakalandı
11:19 CHP'li Gürsel Tekin İYİ Parti'ye ateş etti: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz
11:17 Türk fenomenin başı Viyana'da dertte! Genç kızın dekoltesini gösterip "Abdest bozuyorsun" sözleriyle hakaretler yağdırmıştı
11:44 İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bombayı bıraktı: CHP ile ittifak içinde değiliz
11:02 İbrahim Tatlıses'in "20 senedir adını anmadım" dediği Asena'nın son halini görenler tanımakta zorluk çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 12:41:24. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Kayseri'de kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement