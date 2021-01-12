Kayseri'de çiftçinin yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Kayseri'de çiftçinin yaralı halde bulduğu kızıl şahin tedavi altına alındı
12.01.2021 11:27
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir çiftçi tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir çiftçi tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, duyarlı bir çiftçi tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahinin, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği belirtildi.
Uçma güçlüğü çeken şahinin, bakım ve tedavileri için Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime ulaştırıldığı aktarılan paylaşımda, hayvanın gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğal ortama bırakılacağı bildirildi.
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