Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Çifte Cinayetin Zanlısı Tutuklandı

Kayseri'de Çifte Cinayetin Zanlısı Tutuklandı

1 saat önce

KAYSERİ'de 2014 yılında Hüseyin Ekemen'i, 2 gün önce de komşusu Ufuk Akhan'ı bıçaklayarak öldüren Orhan Gökçek (32), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de Çifte Cinayetin Zanlısı Tutuklandı, System.String[]
KAYSERİ'de 2014 yılında Hüseyin Ekemen'i, 2 gün önce de komşusu Ufuk Akhan'ı bıçaklayarak öldüren Orhan Gökçek (32), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde oturan ve davranış bozukluğu tedavisi gördüğü öğrenilen Orhan Gökçek, iddiaya göre oğluyla arkadaşlık yapmasını istemeyen komşusu Zeliha Ü.'nün gece evine giderek zile bastı. Paniğe kapılan kadının haber vermesi üzerine tüfekle gelen Ufuk Akhan, çıkan tartışmada Orhan Gökçek tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 

Olayın ardından evinde gözaltına alınan Orhan Gökçek, Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgusunda 2014 yılında aynı mahallede bıçakla öldürülen kahvehane işletmecisi Hüseyin Ekemen'i de kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Gökçek, "O gece evime gidiyordum. Kahvecilik yapan Hüseyin de karşımdan geliyordu. Bana yan bakınca ben de boğazından, sırtından ve kalbinden bıçaklayarak öldürdüm" dedi.

'Basit yaralama', 'hırsızlık' ve 'tehdit' suçlarından da poliste kaydı bulunan Orhan Gökçek, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:51 Kaynak: DHA

Merkez, Melih Gökçek, Kayseri, Güncel
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