Kayseri'de çığ düştü, ulaşım aksadı - Son Dakika
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Kayseri'de çığ düştü, ulaşım aksadı

6 saat önce

Kayseri'nin Sarız ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında anayola çığ düşmesi sonucunda yol ulaşıma kapandı.

Kayseri'de çığ düştü, ulaşım aksadı, System.String[]

Kayseri'nin Sarız ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında anayola çığ düşmesi sonucunda yol ulaşıma kapandı.


Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında Bostanlı mevkiinde anayola çığ düşmesi yol gidiş geliş yönünde kapandı. Olay yerinde karayolları ve jandarma ekipleri ile birlikte AFAD ve UMKE ekipleri de sevk edildi. - KAYSERİ

Kayseri, Sarız, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:58 Kaynak: İHA
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