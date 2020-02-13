Kayseri'de çığ düştü, ulaşım aksadı - Son Dakika

Kayseri'de çığ düştü, ulaşım aksadı
6 saat önce
Kayseri'nin Sarız ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında anayola çığ düşmesi sonucunda yol ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:58 Kaynak: İHA
Kayseri'nin Sarız ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında anayola çığ düşmesi sonucunda yol ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesi ile Pınarbaşı ilçesi arasında Bostanlı mevkiinde anayola çığ düşmesi yol gidiş geliş yönünde kapandı. Olay yerinde karayolları ve jandarma ekipleri ile birlikte AFAD ve UMKE ekipleri de sevk edildi. - KAYSERİ
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