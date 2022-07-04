Son dakika haberi... Kayseri'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kayseri'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

04.07.2022 16:22

Son dakika habere göre Kayseri'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında dumandan zehirlenen ev sahibi tedavi altına alındı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangında geniş çapta maddi hasar meydana geldi.

Kayseri'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında dumandan zehirlenen ev sahibi tedavi altına alındı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangında geniş çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi kadında ambulansta tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kayseri'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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