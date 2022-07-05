Kayseri'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kayseri'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

05.07.2022 00:57
Kayseri'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangında geniş çapta maddi hasar meydana geldi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangında geniş çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sahibi kadında ambulansta tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kocasinan'dan 3 yeni kütüphane Kocasinan'dan 3 yeni kütüphane Polisin dikkatiyle park halindeki araçta uyuşturucu bulundu Polisin dikkatiyle park halindeki araçta uyuşturucu bulundu
Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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